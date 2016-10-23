ولد الشيخ أحمد يطالب بتمديد الهدنة في اليمن

طالب المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتمديد الهدنة التي انتهت اليوم الأحد ، بعد يوم من القتال العنيف بين قوات التحالف التي تدعمها السعودية وحركة الحوثي المتحالفة مع إيران .







وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام وفشلت محاولات الأمم المتحدة لتمديده قبل انتهاء سريانه.







وقال سكان ومسؤولون محليون إن القتال البري احتدم رغم الهدنة إلا أن الهجمات الجوية على العاصمة صنعاء توقفت وانخفض عدد الضربات الصاروخية للحوثيين على السعودية.







وتحاول الأمم المتحدة إيقاف الصراع في اليمن و فتح الباب أمام محادثات لإنهاء حرب تدور رحاها منذ 19 شهرا وحصدت أرواح ما لا يقل عن 10 آلاف شخص .







واتهم التحالف بقيادة السعودية الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار ألف مرة تقريبا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بشن هجمات بقذائف "المورتر" وغيرها من الهجمات على طول حدود اليمن مع السعودية وفي عدة محافظات يمنية.

