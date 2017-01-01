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ولد الشيخ : الاستفتاء على الدستور سيجرى في وقته


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 6 يوليوز 2017 - 19:40



ولد الشيخ : الاستفتاء على الدستور سيجرى في وقته
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس إن الاستفتاء على الدستور سيجرى في وقته المحدد، والمؤسسات المعنية به جاهزة للقيام بعملها.


وأكد الوزير خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن الاستفتاء على الدستور مازال في موعده، "والتحضيرات جارية، واللجنة المستقلة للانتخابات جاهزة ،والحكومة هي الأخرى جاهزة في ما يخصها".


وأضاف ولد الشيخ أن زيارة الوزير الأول يحي ولد حدمين لبعض المدن الداخلية تدخل في إطار الحملة والتحضير للاستفتاء، "حيث من المعلوم أن الحكومة وأعضاؤها معنية بنجاح الاستفتاء".


وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم أن عدد المسجلين خلال فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي الذي جرى في الفترة ما بين 18 مايو و4 يوليو من الشهر الجاري بلغ 162600 شخص.



الكلمات المفتاحية : استفتاء, حكومة, ولد الشيخ
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