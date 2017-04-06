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ولد الشيخ: العلاقات الموريتانية-الفرنسية طبيعة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 6 أبريل 2017 - 20:18



ولد الشيخ: العلاقات الموريتانية-الفرنسية طبيعة
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن العلاقات الموريتانية الفرنسية علاقات طبيعة لم تشهد أي توتر في الآونة الأخيرة "كما يروج له البعض."

وأضاف الناطق باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بنواكشوط أن علاقات بلاده مع فرنسا طبيعية، "وزيارة وزير الخارجية الفرنسي  جان ماركيرو لموريتانيا تدخل في إطارها الطبيعي ضمن التشاور والزيارات المتبادلة"، مؤكدا أن زيارات دبلوماسيي البلدين لم تنقطع في يوم من الأيام والتشاور مستمر.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز استقبل زوال اليوم بالقصر الرئاسي بنواكشوط وزير الخارجية الفرنسي جان ماركيرو الذي يزور موريتانيا حاليا


الكلمات المفتاحية : أزمة, فرنسا, ولد الشيخ
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