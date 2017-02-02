ولد الشيخ: علاقات موريتانيا مع جيرانها جيدة



قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن علاقات موريتانيا مع جيرانها "جيدة"، مستنكراً حديث المعارضة عن "افتعال أزمات دبلوماسية" في الآونة الأخيرة مع المغرب والسنغال.



وعلق الوزير خلال المؤتمر الاسبوعي للحكومة على بيان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، وقال إنه "مثير للشفقة".



وكان المنتدى قد أصدر بياناً قلل فيه من أهمية الوساطة التي قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في أزمة غامبيا، وقال ولد الشيخ إن "الوساطة الموريتانية كانت محل إشادة دولية".



وأشاد الوزير المتحدث باسم الحكومة بأداء الدبلوماسية الموريتانية، مؤكدا أن "اعتذار الدول عن الإساءة لموريتانيا خير دليل على نجاح الدبلوماسية الموريتانية"، وفق تعبيره.



وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تجمع سياسي ونقابي معارض في موريتانيا، قد عبر عن قلقه العميق، مما قال إنه الخطاب الذي تبثه وسائل الإعلام الرسمية والأوساط القريبة من السلطة، والذي يطبعه التوتر والتهديد وهز العضلات تجاه الجيران والأشقاء، على حد وصفه.

