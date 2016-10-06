ولد الشيخ: لا توجد مواد محصنة.. وإرادة الشعب فوق الدستور

قال وزيرة الثقافة الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ ظهر اليوم الخميس إنه ليست هناك مواد دستورية محصنة عن الشعب، وأن الشعب هو من خلق الدستور، وبإمكانه إلغاؤه.



وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء معلقا على الحوار الجاري أنه لا يوجد سقف للمواضيع المطروحة، مشيرا إلى أن بحث قضية المأموريات ورفع سن الترشح "يجب أن لا يكون بحثها أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد". حسب قول الوزير.



وعلق ولد الشيخ على المأموريات بالقول: "لسنا معنيين بإغلاق المأموريات لان البرلمانيين مفتوح لهم المجال من بداية الانتخابات البرلمانية حتى ماتوا وهم برلمانيون وقادة الاحزاب من بداية الحزب حتى يموت الواحد وهو في الحزب والعمد من بداية انتخابهم حتى ماتوا وهم عمد".



وكانت بعض نقاط المأموريات وتغيير الدستور، إضافة تغيير العلم والنشيد، أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسة الموريتانية، في ظل مقاطعة أطراف من المعارضة للحوار.