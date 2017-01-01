ولد الشيخ: لن نسمح بإشاعة الكراهية بين المواطنين

قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن السلطات الموريتانية تقف بالمرصاد لأي حركة أو تصرف من شأنه أن يخل بالسكينة، أو بالطمأنينة والأمن، وإشاعة الكراهية والتطرف "في المجتمع المتناغم المتآلف" .



وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن حرية التعبير، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر، لم تعد محل مزايدة في موريتانيا إلا أن السلطات لن تسمح بإشاعة التطرف والكراهية بين المواطنين بغض النظر عن الجهة التي تسعى لذلك.



وكانت الحكومة الموريتانية اتهمت حركات سياسية بالوقوف وراء موجة الفوضى التي شهدتها العاصمة انواكشوط احتجاجا على قانون السير الجديد.