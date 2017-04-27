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ولد الشيخ: موريتانيا لم تتراجع في حرية الصحافة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أبريل 2017 - 19:39



ولد الشيخ: موريتانيا لم تتراجع في حرية الصحافة
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس إن موريتانيا مازالت تتصدر الدول العربية وتتقدم على الكثير من الدول الإفريقية، "كما تتفوق على بعض الدول الأوروبية والآسيوية".


وأكد ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن موريتانيا لم تتراجع سبع درجات في حرية الاعلام وإنما هناك دول تقدمت درجات معينة وأصبحت مع موريتانيا في نفس الدرجة، "وبالتالي فإن التراجع تقريبا 65ر2 بالمائة وهو أمر عادي حيث أن فرنسا في سنتي 2016-2017 تراجعت سبع درجات وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بدرجتين".


وأضاف الناطق باسم الحكمومة أن تقدم موريتانيا على هذه الدول في حرية الصحافة هو مكسب كبير ومشرف في حرية الاعلام، "وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية ونتأقلم مع هذا ونكون ناضجين للتعاطي معه وان لا ينعكس علينا في التعامل اللامتحضر واللا أخلاقي" بحسب تعبير الوزير.


وكان تقرير منظمة "مراسلون بلاد حدود" للعام 2017 أشار إلى تراجع موريتانيا 7نقاط على مؤشر حرية الصحافة.



الكلمات المفتاحية : حرية, صحافة, ولد الشيخ
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