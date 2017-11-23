ولد الشيخ: 3 من داخل موريتانيا أبدوا رغبتهم في تلحين النشيد



قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن حكومة بلاده تلقت أثناء مرحلة تلحين النشيد رغبة للتلحين من ثلاث أشخاص من داخل موريتانيا.



وأضاف ولد الشيخ أن الحكومة اتصلت ببعض الملحنين في السودان وفي مصر وتونس، "وتم تحديد موعد 15 من الشهر الجاري كآخر موعد لتسلم التلاحين للجنة مختصة لتبرز الأفضل منهم من حيث الحماس والإيقاع وغيره".



وأكد الناطق باسم الحكومة أن 6 ملحنين تقدموا للمسابقة وصلت تلاحين أربعة منهم في الموعد المحدد هم (التونسي والمصري وعماد الدبش وسيدن ولد العالم)، "وكان الترتيب الأول من نصيب تلحين الدكتور راشد داوود من مصر ثم حل في الرتبة الثانية التونسي المطرب لطفي أبو شناق، ثم جاء بعد ذلك ولد العالم ثم عماد الدبش".

