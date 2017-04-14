ولد النحوي: يجب مواجهة المخاطر التي تهدد الأمة





طالب رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الشيخ محمد الحافظ النحوي قادة دول شمال إفريقيا إلى التوحد والتماسك، "ومواجهة المخاطر التي تهدد الأمة".





وحث محمد الحافظ النحوي خلال حفل تأبين الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ التجاني مكتوم على وحدة الصف والكلمة بين جميع المدارس الإسلامية، وخصوصا مدرسة الطريقة التجانية المشيدة على الكتاب والسنة، داعيا إلى التركيز على منهج الوسطية والاعتدال في نشر الإسلام و الدفاع عنه في شمال إفريقيا .





و أشاد ولد أنحوي الذي كان يتحدث باسم الوفود المشاركة من موريتانيا والسنغال ونيجريا باللقاء بين أكبر مدرستين للطريقة التجانية في إفريقيا، (مدرسة الشيخ إبراهيم انياس ومدرسة الحاج مالك سي) مؤكدا على أن لهذا اللقاء دلالته وعمقه، داعيا إلى الاستفادة من هذا النموذج وتعميميه على باقي المدارس الإسلامية,





وأثنى رئيس التجمع الثقافي الإسلامي على التظاهرة الثقافية التي أقامتها زاوية تيواون تحت عنوان : "مدرسة الشيخ إبراهيم وأثرها في إفريقيا والعالم الإسلامي".

