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ولد النحوي يحاضر عن دور العلماء في الحج


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 - 11:43



ولد النحوي يحاضر عن دور العلماء في الحج
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طالب رئيس التجمع الثقافي الاسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا محمد الحافظ النحوي أمس الاثنين بتفعيل وتأطير دور الدعاة والعلماء الوافدين إلى الحج، مشيدا بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وما توفره من جهود ومن طاقات من أجل راحتهم.
 
وقال رئيس التجمع في محاضرة له بمكة المكرمة ضمن نشاطات فعاليات ندوة الحج الكبرى، إن الندوة تلعب دورا كبيرا بجمعها للعلماء والدعاة كل عام.
 
وتحدث النحوي عن عدة محاور خلال محاضرته التي تناولت تعريف الحج وتاريخ رحلات الحجاج، وآداب الدعوة إلى الحج وبعض الظواهر الجديدة في الحج.
 
وتنظم الندوة الكبرى للحج من طرف وزارة الحج السعودية، ويدعى لها عدد كبير من العلماء والدعاة من شتى أصقاع العالم الإسلامي.
 


الكلمات المفتاحية : الحج, السعودية, حجاج


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