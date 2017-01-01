ولد بتاح : ماحدث فى الداخل هو تزوير وتلاعب بارادة الشعب





قال رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح اليوم السبت إن أعلى نسبة مشاركة وصلت 25 % فى العاصمة نواكشوط ، مشيرا إلى أن ماحدث فى الداخل هو "تزوير وتلاعب بارادة الشعب " .



وأكد ولد بتاح فى تصريح ل"صحراء ميديا" أن عددا من الممثلين عن الأحزاب فى مكاتب داخلية تم الاعتداء عليهم وضربهم ، فى محاولة لمنعهم من نقل الحقيقة ، حسب تعبيره.



من جهة أخرى أوضح ولد بتاح أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أبدت لهم الكثير من الاستعداد وروح المسؤولية لكن الأمر ليس بيدهم، على حد تعبيره.



وأشار إلى أن الشعب الموريتاني أظهر أنه ضد التعديلات الدستورية المقترحة ، والتى تتضمن مسائل لاتعتبر محل إجماع ، حسب تعبيره.



وشارك حزب اللقاء الديمقراطي المنضوي تحت لائحة أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقرر التصويت ب "لا" .