ولد بلخير يصل نواكشوط السبت واستقبال شعبي فى انتظاره





أفادت مصادر من حزب التحالف الشعبي التقدمي ل"صحراء ميديا " أن رئيس الحزب مسعود ولد بلخير سيعود مساء السبت المقبل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بعد تلقي العلاج فى الإمارات العربية المتحدة .



وخضع ولد بلخير للعلاج فى المستشفى الأمريكي بأبوظبي ، ودام العلاج لعدة أشهر ، على حساب دولة الإمارات العربية المتحدة.



وحسب مصادر رفيعة فى الحزب فانه تجري تحضيرات واسعة لاستقبال شعبي ، لرئيس الحزب مسعود ولد بلخير فى مطار "أم التونسي" الدولي.



وأكدت المصادر أن ولد بلخير بصحة جيدة ولايعاني من أي مشاكل ، مشيرة إلى أنه تم التغلب على جميع المشاكل الصحية .





