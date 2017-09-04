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الاثنين 4 سبتمبر - 19:02
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ولد بلخير يصل نواكشوط السبت واستقبال شعبي فى انتظاره


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 4 سبتمبر 2017 - 13:17



ولد بلخير يصل نواكشوط السبت واستقبال شعبي فى انتظاره
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أفادت مصادر من حزب التحالف الشعبي التقدمي ل"صحراء ميديا " أن رئيس الحزب مسعود ولد بلخير سيعود  مساء السبت المقبل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بعد تلقي العلاج فى الإمارات العربية المتحدة .
 
وخضع  ولد بلخير للعلاج  فى المستشفى الأمريكي بأبوظبي ، ودام  العلاج لعدة أشهر ، على حساب دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وحسب مصادر رفيعة فى الحزب فانه تجري تحضيرات واسعة لاستقبال شعبي ، لرئيس الحزب مسعود ولد بلخير فى مطار "أم التونسي" الدولي.
 
وأكدت المصادر أن ولد بلخير بصحة جيدة ولايعاني من أي مشاكل ، مشيرة إلى أنه تم التغلب على جميع المشاكل الصحية .
 

 


الكلمات المفتاحية : الامارات العربية المتحدة, بلخير, مسعود, موريتانيا, نواكشوط
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