ولد بلخير يصل نواكشوط بعد رحلة علاج فى الإمارات







وصل رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير اليوم الأربعاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بعد رحلة استشفائية دامت لعدة أشهر فى الإمارات العربية المتحدة .



واستقبل ولد بلخير فى مطار " أم التونسي" الدولي من طرف رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و أنصار حزبه ، و أفرد أسرته وبعض المواطنين.



وستنظم مسيرة من المطار من طرف أنصار مسعود ولد بلخير إلى منزله، للتعبير عن فرحهم بقدومه .



وخضع ولد بلخير للعلاج فى مستشفى "هيلث بوينت" بأبوظبي ، ودام العلاج لعدة أشهر ، على حساب دولة الإمارات العربية المتحدة.