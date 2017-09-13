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ولد بلخير يطالب الموريتانيين ببناء دولتهم و يشكر الإمارات


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 13 سبتمبر 2017 - 16:19



ولد بلخير يطالب الموريتانيين ببناء دولتهم و يشكر الإمارات
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طالب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الأربعاء الشعب الموريتاني ببناء دولتهم ،وتكاتف الجهود بين كافة أطياف المجتمع وترك النعرات التى لاتقدم ولاتؤخر.

وشكر ولد بلخير  الذى وصل نواكشوط اليوم دولة الامارات العربية المتحدة ، بعد تكفلها بعلاجه ، لعدة أشهر  .

وطالب ولد بلخير بمقاطعة  الصين والهند لدعمهم لحكومة "ميانمار" ، التى تشن حملة على مسلمي "الروهينغا" لإبادتهم .
 
وقال ولد بلخير خلال كلمة له أمام جماهيره إن هذ الحشد الذى حضر إليه  يعبر عن أصالة الشعب الموريتاني ونهجه السلمي ، مطالبا بتكاتف الأيدي بين كافة أبناء الشعب من أجل بناء الوطن وترك النعرات التى لاتقدم ولاتؤخر ، على حد تعبيره.

كما طالب ولد بلخير  الحضور بقراءة الفاتحة على روح الوزير الأول الأسبق  سيداحمد ولد ابنيجاره و الوزير السابق الرشيد ولد الصالح لأنهم  بذلو االكثير من أجل بناء موريتانيا ، وفق تعبيره.

ووصل رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، بعد رحلة استشفائية دامت لعدة أشهر فى الإمارات العربية المتحدة .
 
واستقبل ولد بلخير فى مطار " أم التونسي" الدولي من طرف  رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و أنصار حزبه ، و أفرد أسرته وبعض المواطنين.
 
ونظمت مسيرة من المطار من طرف أنصار  مسعود ولد بلخير إلى منزله، للتعبير عن فرحهم بقدومه .
 
وخضع  ولد بلخير للعلاج  فى مستشفى "هيلث بوينت" بأبوظبي ، ودام  العلاج لعدة أشهر ، على حساب دولة الإمارات العربية المتحدة.


الكلمات المفتاحية : مسعود ولد بلخير . الامارات, موريتانيا
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