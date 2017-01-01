ولد بوحبيني : نحمل النظام مسؤولية صحة ولد غدة





قال محامي عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده ، أحمد سالم ولد بوحبيني إن ولد غده لازال مصرا على مواصلة إضرابه احتجاحا على "انتهاك حرمة بيته وترويع عائلته" .

وأكد ولد بوحبيني فى تصريح ل"صحراء ميديا" أنه لاحظ تدهورا في صحته ، مشيرا إلى أنه يحمل النظام مسؤولية صحته .



واعتبر ولد بوحبيني أن الطريقة والتوقيت التي تم الاعنقال بها دليل على أن القضية "سياسية بحتة" ، وفق تعبيره .

ويمنع الحرس أقارب السناتور محمد ولد غده من زيارته حتى الآن ، بعد دخوله أمس الأحد في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والطريقة التي تم اعتقاله بها.



وقالت النيابة العامة اليوم الاثنين إن إجراءات المتابعة والتوقيف وتعليق التوقيف بحق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد أحمد غده وقعت طبقا للقانون كما سبق توضيحه في البيانات السابقة.



وأوضحت النيابة العامة فى بيان أوردته اليوم الوكالة الموريتانية للأنباء أن إعادة التوقيف تمت كذلك بصفة قانونية "لأن التعليق إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء موجبه ولا يعني انتهاء المتابعة أصلا ولا عدم إمكانية إعادة الاعتقال".

