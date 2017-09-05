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ولد بوعماتو يهدي المعلومة بنت الميداح "فيلا" بمناسبة العيد


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 - 00:36



ولد بوعماتو يهدي المعلومة بنت الميداح "فيلا" بمناسبة العيد
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أهدى رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو فيلا فى منطقة "تفرغ زينه" لعضو مجلس الشيوخ الفنانة المعلومة بنت الميداح ، التى كانت تخضع للاستجواب من طرف السلطات القضائية فى موريتانيا، خلال أيام العيد.

وحسب مصادر إعلامية فان رجل الأعمال  أهدى بنت الميداح "الفيلا" بمجرد علمه باستدعائها من طرف القضاء فى عيد الأضحى ، مؤكدا أن ذلك "لايليق بابنة المختار ولد الميداح" ، على حد تعبيره.

وتخضع المعلومة بنت الميداح للمراقبة القضائية ، بعد اتهامها من طرف السلطات بتلقي رشاوي من طرف رجل الأعمال المعارض  محمد ولد بوعماتو، فى إطار التحقيقات التى تقوم بها السلطات القضائية فى مايعرف بملف السناتور محمدولد غده .


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوخ, المعلومة الميداح, موريتانيا
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