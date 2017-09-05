ولد بوعماتو يهدي المعلومة منت الميداح "فيلا" بمناسبة العيد





أهدى رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو فيلا فى منطقة "تفرغ زينه" لعضو مجلس الشيوخ الفنانة المعلومة منت الميداح ، التى كانت تخضع للاستجواب من طرف السلطات القضائية فى موريتانيا، خلال أيام العيد.



وحسب مصادر إعلامية فان رجل الأعمال أهدى منت الميداح "الفيلا" بمجرد علمه باستدعائها من طرف القضاء فى عيد الأضحى ، مؤكدا أن ذلك "لايليق بابنة المختار ولد الميداح" ، على حد تعبيره.



وتخضع المعلومة منت الميداح للمراقبة القضائية ، بعد اتهامها من طرف السلطات بتلقي رشاوي من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، فى إطار التحقيقات التى تقوم بها السلطات القضائية فى مايعرف بملف السناتور محمدولد غده .