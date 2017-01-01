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الاثنين 8 ماي - 22:13
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ولد بيليل يشيد باستفتاء الشعب على التعديلات الدستورية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 8 ماي 2017 - 19:19



ولد بيليل يشيد باستفتاء الشعب على التعديلات الدستورية
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قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل اليوم الاثنين، إن الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية المقدمة سيمكن الشعب الموريتاني من إعادة النظر في نظام الغرفتين وصولا لبرلمان أكثر ملاءمة لواقعنا،

وأضاف ولد ابيليل فى كلمة افتتاح الدورة البرلمانية العادية اليوم أن التعديلات تهدف إلى تقريب الإدارة وخدماتها من المواطن والتوزيع العادل للتنمية بين جهات الوطن عن طريق استحداث نظام جديد لللامركزية، وفق تعبيره.

 وتعد هذه الدورة البرلمانية العادية آخر دورات البرلمان بغرفتيه قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى دعت إليه الحكومة فى 15 من يوليو المقبل.
 
ويأتى افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2017 ، طبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, التعديلات, الدستور
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