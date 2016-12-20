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ولد حدمين: التنسيق مع الجزائر ساهم في أمن المنطقة


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 12:49



ولد حدمين: التنسيق مع الجزائر ساهم في أمن المنطقة
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قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين إن التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا والجزائر، ساهم بشكل كبير في استقرار وأمن شبه المنقطة.
 
جاء ذلك خلال خطاب الوزير الأول الموريتاني في افتتاح أشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر.
 
وأوضح ولد حدمين أن التعاون الأمن بين البدين شمل "محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة"، مشيراً إلى أن "ما حققه هذا التعاون من نتائج ملموسة، يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال توطيد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
 
وتناقش اللجنة في دورتها الحالية مواضيع التعاون بين البلدين في مجالات العدل، والشؤون الاسلامية، والصحة، والوظيفة العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وغيرها من المواضيع.
 
وكانت لجنة المتابعة المحضرة للدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون، قد انطلقت يوم الأحد الماضي بالجزائر برئاسة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال، والوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, الجزائر, أمن


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