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ولد حدمين: ما تحقق من إنجازات يغيب عن عيون "المتطرفين"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 يوليوز 2017 - 10:20



ولد حدمين: ما تحقق من إنجازات يغيب عن عيون "المتطرفين"
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قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين مساء أمس السبت إن ما تحقق من إنجازات وما شهدته البلاد من ورشات تنموية يغيب عن عيون "أقلية متطرفة" من الموريتانيين، "لمجرد نقمتهم على هذا النظام الناتجة بالأساس عن اعتماده نهج المساواة بين المواطنين".


وأضاف ولد حدمين في مهرجان بتجمع بورات أن التصويت لصالح التعديلات الدستورية يعتبر حفاظا على المكتسبات التي تحققت للموريتانيين، مطالبا سكان تجمع بورات شرقي البلاد بالتصويت لصالح هذه التعديلات.


وأضاف الوزير الأول أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية لصالح السكان، "وبورات ستصبح في القريب العاجل ملتقى مهما عن طريق ربطها بطريق منكل من جهة وطريق الصواطة ـ باركيول ـ بولحراث، من جهة أخرى".


وترأس الوزير الأول يحيى ولد حدمين، مساء أمس، مهرجانا بتجمع بورات بولاية لبراكنة، خصص للتحسيس حول أهمية التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في 05 من الشهر القادم.



الكلمات المفتاحية : إنجازات, ولد حدمين, ولد عبد العزيز
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