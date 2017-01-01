ولد داداه: عزيز فقد الشرعية وعليه الانسحاب



قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة أحمد ولد داده اليوم الجمعة إن نظام محمد ولد عبد العزيز فاقد للشرعية والمصداقية، بسبب تصرفاته غير المسؤولة.



وأضاف ولد داداه خلال مؤتمر صحفي لتنسيقية المعارضة الديمقراطية أنه ينصح ولد عبد العزيز بالانسحاب من السلطة وترك موريتانيا تدبر أمرها بالتشاور والتوافق.



وأكد ولد داداه أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن التعبير عن الواقع وإعطاء بديل له، "ونظام ولد عبد العزيز يدفع الأوضاع إلى الأمام نحو مستقبل مجهول"، وفق تعبيره.



واعتبر رئيس حزب "التكتل" أن التعديلات الدستورية يراد من خلالها استمرار محمد ولد عبد العزيز في الحكم، "والسلطة التي تحكم البلاد فاقدة للشرعية لأن الحكم من حيث هو يعني الممارسات وممارسات هذا النظام غير مسؤولة" بحسب تعبير ولد داداه.

