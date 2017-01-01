ولد داداه: نسعى لتتماشى السجون مع المعايير الدولية المطلوبة





قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه اليوم الثلاثاء إن الحكومة الموريتانية توفر كل الظروف المناسبة من أجل تطوير المؤسسات السجنية في البلد، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المطلوبة.





وأضاف ولد داداه خلال زيارة لسجن النساء بمقاطعة عرفات في انواكشوط ، إن تشييد هذا السجن يأتي تجسيدا لتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن سجن النساء الذي تم تشييده مؤخرا يتوفر على كافة المعايير المطلوبة، وسيتم تزويده في المستقبل بورشات تكوينية تساعد على إدماج النزيلات، بعد خروجهن من السجن، في الحياة النشطة من خلال تكوينهن على عدة مجالات مهنية.





وكان وزير العدل أدى زيارة لسجن النساء الذي تم تشييده مؤخرا في مقاطعة عرفات، واطع على ظروف نزيلاته، ومختف الخدمات التي تحصلن عليها.

