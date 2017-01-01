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ولد داداه يصف تعديل الدستور بـ"العبثي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 13 يوليوز 2017 - 21:24



ولد داداه يصف تعديل الدستور بـ"العبثي"
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قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض احمد ولد داداه إن النظام الموريتاني يعد هذه الأيام لتنظيم استفتاء عبثي ومكلف، في إشارة إلى التعديلات الدستورية.

وأضاف ولد داداه خلال اجتماع مجلس رؤساء الأممية الاشتراكية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن نظام ولد عبد العزيز يسعى للتلاعب برموز ومقدسات الوطن، وفتح الباب أمام بقاء الرئيس الحالي في السلطة بصفة غير دستورية، "رغم الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين".

وكان رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، شارك في اجتماع مجلس رؤساء الأممية الاشتراكية، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 11 و12 من الشهر الجاري، وذلك بوصفه نائبا لرئيسها.


الكلمات المفتاحية : استفتاء, الدستور, ولد داداه
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