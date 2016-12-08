ولد داده يعلن تضامن التكتل مع قناة "المرابطون"‎



أعلن رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، اليوم الخميس، تضامن حزبه مع قناة "المرابطون" الخاصة إثر تعرضها لحريق مساء أمس أوقف بثها.



وقال ولد داداه خلال زيارة لمقر القناة إنهم يتضامنون مع قناة المرابطون "انطلاقا من الحديث الشريف (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)".



ودعا ولد داداه القائمين على القناة إلى اتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر التي من شأنها أن تساهم في عدم تكرار مثل هذه الكارثة.



وكان استديو البث الرئيس لقناة المرابطون تعرض لحريق هائل أمس، ألحق أضراراً كبيرة بمعدات القناة الفنية، ما تسبب في توقف بثها.

