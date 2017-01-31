ولد سيدي: قرار المحكمة العليا يفرض "إعدام" المسيء



قال محامي الجناب النبوي الشريف سيدي المختار ولد سيدي، إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم الثلاثاء سيؤدي إلى إعدام المسيء "إلزاماً" دون النظر في توبته.



وأوضح المحامي في تصريح لـ"صحراء ميديا" أن "التشكيلة المغايرة لمحكمة الاستئناف بنواذيبو، ملزمة بالحكم على المسيء بالإعدام دون النظر في توبته".



وأضاف ولد سيدي في تصريح عقب إعلان قرار المحكمة العليا، أن التشكيلة المغايرة لمحكمة الاستئناف بنواذيبو "ستنعقد بعد تحرير المحكمة العليا لمنطوق قرارها اليوم".



وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الاستئناف القاضي بالنظر في توبة المسيء، وأعادته إلى تشكيلة مغايرة للنظر فيه واستدراك ما أخلت به التشكيلة السابقة.



ومن المنتظر أن يمثل المسيء من جديد أمام محكمة الاستئناف، ولكن بتشكيلة جديدة، في موعد سيحدد لاحقاً لإصدار حكم جديد في القضية.

