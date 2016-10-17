ولد صلاحي في أول تصريح يثني على الرئيس والشعب

أثني السجين الموريتاني السابق فى غواتنامو محمدو ولد صلاحي على جهود الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والشعب على ما بذلوه من جهود لإطلاق سراحه من المعتقل.



وقال ولد صلاحي فى مقابلة مقتضبة مع قناة الموريتانية (الرسمية) إن الامريكيين أخبروه عن أن الحكومة الموريتانية بذلت هجودا مضنية لإستعادته.



ووصل محمدو ولد الصلاحي اليوم الأثنين إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط إثر إفراج السلطات الأمريكية عنه بعد 15 عاما من الاعتقال فى سجن غوانتانامو سيئ الصيت.



وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن ولد صلاحي، آخر السجناء الموريتانيين في غوانتانامو، وصل إلى مطار نواكشوط الدولي-أم التونسي على متن طائرة عسكرية أمريكية خاصة، واستقبلته بعثة من إدارة الأمن الموريتانية.

