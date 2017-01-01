الأجور والتقاعد والبطالة.. أبرز مطالب عمال موريتانيا

ولد صلاحي.. من سجن غوانتانامو إلى البحث عن الهوية

بالصور.. نقابات عمالية موريتانية تسلم مطالبها للحكومة

بالفيديو.. هكذا منع مواطنون أمن الطرق من نقل سيارة

عمال موريتانيا يرفعون مطالبهم في العيد الدولي للشغل

موريتانيا: الشرطة تعتقل تاجراً بعد أن اشتكاه "لص"

الحكومة الموريتانية تلخص إنجازاتها للعمال في 13 نقطة

موريتانيا: إضراب يشل حركة سيارات الأجرة في نواكشوط

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : هكذا منع مواطنون غاضبون أمن الطرق من نقل سيارة https://t.co/MzWmzpjQV7
الاثنين 1 ماي - 14:03
Sahara Media Agency : موريتانيا: اعتقال تاجر بعد أن اشتكى منه "لص" https://t.co/lUyMeluaht
الاثنين 1 ماي - 13:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد صلاحي.. من سجن غوانتانامو إلى البحث عن الهوية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 1 ماي 2017 - 13:01



ولد صلاحي.. من سجن غوانتانامو إلى البحث عن الهوية
مواضيع ذات صلة

أطلق مدونون موريتانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماع للمطالبة بمنح السجين الموريتاني السابق في غوانتانامو المهندس محمدو ولد صلاحي جواز سفر وأوراق تثبت هويته، بعد ما قالوا إنها عراقيل طرحتها أمامه الوكالة الوطنية لسجن السكان والوثائق المؤمنة.
 
وجاءت حملة التدوين المتضامنة مع صلاحي عبر وسم (هاشتاغ) #الأوراق_الثبوتية_أبسط_حقوق_صلاحي، وهو الوسم الذي طالب المشاركون فيه بمنح صلاحي أوراقه الثبوتية ليتمكن من ممارسة حياته بشكل عادي كأي مواطن موريتاني.
 
وأشار المدونون إلى أن وكالة الوثائق المؤمنة حرمت ولد صلاحي من جواز سفر لحضور فعاليات المهرجان العالمي للصحافة، الذي أقيم في إيطاليا مطلع شهر أبريل الماضي، مما اضطره للمشاركة عبر الأقمار الصناعية.
 
المواطن الشبح
 
المدون والشاعر الموريتاني محمد ولد ادومو كتب على صفحته في الفيس بوك: "أتصور محمدو ولد صلاحي يحاول القيام بأي عمل بشري مباح ويعجز عنه قانونيا لأنه في الحقيقة غير موجود".
 
وأضاف ولد إدومو في السياق ذاته: "لم تسمح له حكومة بلده بالوجود؛ فهو لا يستطع أن يصوت في الانتخابات؛ لا يستطيع أن يتزوج؛ ولو تزوج على سنة الله ورسوله وأرجأ تسجيل الزواج قانونيا فإنه لن يستطيع أن يسجل ابنه باسمه".
 
واستغرب ولد ادومو من عدم منح ولد صلاحي أوراقه لممارسة هذه الأشياء "البديهية"، مختتما تدوينته بالقول: "ما أقسى أن تكون بلا هوية في سجلات بلدك وأن تنتمي إليه بكامل هويتك".
 
جحيم غوانتانامو
 
المدونون الذين أركوا في الحملة التضامنية مع صلاحي، اعتبروا أنه يكفي ما تعرض له من تعذيب وألم خلال سجنه في "غوانتانامو"، بتهمة لم تثبت عليه حتى الآن.
 
وقال بعض المدونين إنه على الحكومة الموريتانية التي سلمته للولايات المتحدة أن تصدر له أوراقه الثبوتية، بعد أن أعلن صفحه عن الجميع، وفتحه لصفحة جديدة مع الجميع.
 
ويعد محمدو ولد صلاحي، آخر السجناء الموريتانيين في غوانتانامو، وتم الإفراج عنه منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، واستقبلته بعثة من إدارة الأمن الموريتانية، وسلمته بعد ساعات لأهله في منزلهم الواقع إحدى ضواحي العاصمة نواكشوط.
 
وأصدر ولد صلاحي كتاب "يوميات غوانتانامو" من داخل سجنه وُزّع بالتزامن في عشرين بلداً ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية فقرات منه.
 
ويحاول ولد صلاحي العود إلى الحياة الطبيعية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وافتتح مكتبا لمزاولة مهامه، وظهر في عدة أنشطة ثقافية ومدنية أجريت في نواكشوط، وتتحدث بعض المصادر عن نيته إعادة كتابه "يوميات غوانتانامو" دون الخطوط التي وضعتها السلطات الأمريكية على النسخة التي أصدرها من داخل سجنه.
 


الكلمات المفتاحية : غوانتانامو, ولد صلاحي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة