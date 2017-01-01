ولد عبد العزيز: الدستور يحوى فقرات لا بد من تغييرها



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين إن دستور موريتانيا يحوي الكثير من الفقرات لا بد من تغييرها مع الوقت .



وأضاف ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث بروصو جنوبي موريتانيا في مهرجان شعبي بمناسبة حملة الاستفتاء على الدستور أن الدستور فيه الكثير من القوانين يجب أن يغير مع الزمن، "وهناك فقرات لابد أن يتم تغييرها" حتى يستقل دستور موريتانيا عن دستور المستعمر وفق تعبيره.



وأكد ولد عبد العزيز أن التغييرات الدستورية ليست قادمة من فراغ بل هي نتيجة لحوار شامل شاركت فيه ماسماها "المعارضة المحترمة" وأحزاب الأغلبية، من خلال الحوار الذي كان يطالب به البعض وغاب عنه نتيجة أسباب تخص به وفق تعبيره.

