ولد عبد العزيز: العلم الموريتاني الحالي مشبوه



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، إن العلم الوطني المعتمد حالياً لموريتانيا "علم مشبوه"، مشيراً إلى أنه اعتمد من طرف الاستعمار ولم يساهم الموريتانيون في اختياره.



وأضاف ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه في المهرجان الختامي لحملته الانتخابي لصالح التعديلات الدستورية، أن "العلم الحالي مع احترامنا له علم مشبوه، لأن البعض يقول إنه علم دولة أخرى".



وشدد ولد عبد العزيز على ضرورة أن يصوت جميع الموريتانيين على تعديل العلم وإضافة "خطين أحمرين" رمزاً لوجود مقاومة في موريتانيا ضد الاستعمار الفرنسي.



وقال ولد عبد العزيز أمام الآلاف من أنصاره إن من يرفض إضافة هذين الخطين الأحمرين للعلم الوطني "ناقص الوطنية" ولا يهتم بمصالح موريتانيا ولا تاريخها ولا مقاومتها.



وعبر ولد عبد العزيز عن ثقته في أن الموريتانيين سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية بما فيها تغيير العلم الوطني.



من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن جميع الموريتانيين شاركوا في مقاومة الاستعمار، وضرب المثال بـ"كَوميات"، وهم الجمالة الموريتانيون العاملون مع فرنسا خلال حقبة الاستعمار، وقال إنهم شاركوا في المقاومة الموريتانية من خلال مد يد العون للمقاومة الموريتانية أثناء الاشتباك مع القوات الفرنسية.



