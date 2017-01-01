ولد عبد العزيز: العلم الموريتاني الحالي مشبوه

تفريق مظاهرة المعارضة بالقوة.. واختناق بيرام

المعارضة الموريتانية تتظاهر رغم منع الترخيص (صور)

الأحمر.. سيد الألوان في مهرجان "مفاجئات" عزيز

الأمم المتحدة قلقة حيال "الاضطرابات" في موريتانيا (وثيقة)

نزع حواجز الشرطة والسماح بالحديث مع الشيوخ

موريتانيا: السلطات ترفض الترخيص لمسيرات المعارضة

إطلاق سراح جنوب أفريقي خطفته القاعدة في مالي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه
Sahara Media Agency : تفريق الشرطة لمسيرة المعارضة دون استخدام الغاز المسيل للدموع
الخميس 3 غشت - 20:30
Sahara Media Agency : مظاهرات المعارضة تخرج في نواكشوط رغم غياب الترخيص https://t.co/JFN3JQ9dph
الخميس 3 غشت - 20:14
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد عبد العزيز: العلم الموريتاني الحالي مشبوه


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 3 غشت 2017 - 19:22



ولد عبد العزيز: العلم الموريتاني الحالي مشبوه
مواضيع ذات صلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، إن العلم الوطني المعتمد حالياً لموريتانيا "علم مشبوه"، مشيراً إلى أنه اعتمد من طرف الاستعمار ولم يساهم الموريتانيون في اختياره.
 
وأضاف ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه في المهرجان الختامي لحملته الانتخابي لصالح التعديلات الدستورية، أن "العلم الحالي مع احترامنا له علم مشبوه، لأن البعض يقول إنه علم دولة أخرى".
 
وشدد ولد عبد العزيز على ضرورة أن يصوت جميع الموريتانيين على تعديل العلم وإضافة "خطين أحمرين" رمزاً لوجود مقاومة في موريتانيا ضد الاستعمار الفرنسي.
 
وقال ولد عبد العزيز أمام الآلاف من أنصاره إن من يرفض إضافة هذين الخطين الأحمرين للعلم الوطني "ناقص الوطنية" ولا يهتم بمصالح موريتانيا ولا تاريخها ولا مقاومتها.
 
وعبر ولد عبد العزيز عن ثقته في أن الموريتانيين سيصوتون لصالح التعديلات الدستورية بما فيها تغيير العلم الوطني.

من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن جميع الموريتانيين شاركوا في مقاومة الاستعمار، وضرب المثال بـ"كَوميات"، وهم الجمالة الموريتانيون العاملون مع فرنسا خلال حقبة الاستعمار، وقال إنهم شاركوا في المقاومة الموريتانية من خلال مد يد العون للمقاومة الموريتانية أثناء الاشتباك مع القوات الفرنسية.

 


الكلمات المفتاحية : الدستور, العلم, عزيز
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة