ولد عبد العزيز فى وادان لإطلاق مهرجان المدن القديمة



وصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين إلى وادان بولاية آدرار شمالي موريتانيا، لافتتاح النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة.



وتحتضن وادان النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة الذي ينظم منذ سنوات كل عام بالتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف.



وتعد هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها وادان مهرجان المدن القديمة، والذي يقام يشكل دوري في كل من شنقيط وولاته وتيشيت.



ويرافق الرئيس وفد يضم الوزير الأمين العام للرئاسة ، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير النفط والطاقة والمعادن، وزير الصحة، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، وزيرة الاسكان، وزيرة الزراعة، وزير التجهيز والنقل، وزير الثقافة، إضافة إلى عدد من المستشارين

