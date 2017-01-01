ولد عبد العزيز: لا أخاف تقديمي مستقبلا للعدالة

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ولد عبد العزيز: لا أخاف تقديمي مستقبلا للعدالة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 18:50



ولد عبد العزيز: لا أخاف تقديمي مستقبلا للعدالة
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء إنه ليست لديه مشاكل تجعله يخاف من تقديمه مستقبلا للعدالة.


وأضاف ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في مهرجان شعبي بمدينة سيلبابي أن ما يشاع بشأن إلغاء محكمة العدل السامية لا أساس له من الصحة وأنه  وحكومته لا مشكلة لديهم، "لأنهم ليسوا موضع أي تهمة" بحسب تعبيره.


وأكد ولد عبد العزيز أنه سيواصل في المستقبل تعديل الدستور حتى يتلاءم مع تركيبة موريتانيا الاجتماعية، معتبرا أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تخدم شخصا ولا حزبا ولا فئة، وإنما تتعلق بقضايا وإصلاحات عامة تخدم الشعب الموريتاني وتقدمه وازدهاره.



الكلمات المفتاحية : حملة, عدالة, ولد عبد العزيز
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