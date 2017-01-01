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ولد عبد العزيز: لا وجود للمعارضة على أرض الواقع


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 1 غشت 2017 - 19:37



ولد عبد العزيز: لا وجود للمعارضة على أرض الواقع
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء إن المعارضة في موريتانيا ليست موجودة على أرض الواقع، بل موجودة فقط في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت.


وأضاف ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث خلال مهرجان شعبي بمدينة انواذيبو أن المعارضة لم تعد موجودة، واصفا إياها بـ"معارضة الأوراق" بحسب تعبيره.

  
وأكد الرئيس الموريتاني أن المعارضة تسعى إلى تنظيف سمعتها من خلال مجموعة من الأكاذيب "لأنهم يكذبون على المواطنين منذ 40 سنة"، مضيفا أنه لا وجود لأحزاب معارضة في موريتانيا، "ولذلك لا تقبل بتنظيم مهرجاناتها بصفة مسؤولة ومحترمة".



الكلمات المفتاحية : معارضة, نواذيبو, ولد عبد العزيز
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