ولد عبد العزيز: مجلس الشيوخ مركز للرشوة



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين إن مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان أصبح مركزا للرشوة وشراء الذمم.



وأضاف ولد عبد العزيز خلال خطابه بمدينة روصو أن مجلس الشيوخ يؤخر دائما المشاريع القانونية، ويمنع مرونة سير العمل الحكومي "دون فائدة على مصالح المواطنين"، معتبرا أن المجلس أصبح مركزا للرشوة "و بعض الشيوخ يقوم بشراء الذمم وهذا يجب أن يتوقف"، وفق تعبيره



وأكد ولد عبد العزيز أن تكلفة مجلس الشيوخ تزيد على 16 مليارا من دون تكلفة أسفار أعضاء المجلس، "ومن خلال حل المجلس سنستبقى هذه الأموال التي تذهب دون فائدة".



وكان مجلس الشيوخ قد أسقط مطلع مايو الماضي تمرير التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة وهي التعديلات التى تقترح إلغاء المجلس .



وشكل أعضاء مجلس الشيوخ لجنة للتحقيق فى مزاعم فساد حكومي عبر صفقات التراضي، إضافة إلى التحقيق فى مصادر تمويل هيئة خيرية تملكها عائلة الرئيس.

واستهل ولد عبد العزيز اليوم جولة دعائية لشرح التعديلات الدستورية تقوده إلى عواصم الولايات الداخلية.

