ولد عبد العزيز: مقاربات موريتانيا وتشاد الأمنية أثبتت نجاعتها





قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس إن موريتانيا وتشاد تتبنىيان مقاربات في مجالات الأمن والتنمية أثبتت نجاعتها على الميدان.





وأكد ولد عبد العزيز خلال كلمة في الطاولة المستديرة المخصصة لاتشاد بفرنسا أن مشاركته في هذه الطاولة يترجم ثقته الكبيرة في قدرة الحكومة والشعب اتشاديين على رفع التحديات التي تواجهها بلادهم، داعيا "الشركاء الاقتصاديين والماليين العموميين والخصوصيين" لتقديم الدعم اللازم لاتشاد للتنفيذ المحكم لمخططها التنموي، "لأن الأمر يتعلق بشريك صلب وذي مصداقية في كل الظروف" بحسب تعبيره.





وأضاف الرئيس الموريتاني أن الجيش التشادي لعب دورا بارزا في الشمال المالي وتميز بجهده القوي في منطقة بحيرة تشاد لمصلحة حفظ السلام ومحاربة المجموعات الإرهابية، "وبالنظر إلى هذه التضحيات الكبيرة، فإن المجتمع الدولي بأسره، مدين أخلاقيا لاتشاد".





وقال ولد عبد العزيز إن موريتانيا وتشاد تنسقان بصفة وثيقة جهودهما على مستوى الهيئات الدولية والإقليمية، "خصوصا في إطار مجموعة الخمس في الساحل التي أنشأناها في العام 2013 في نواكشوط مع إخوتنا وجيراننا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر" بحسب تعبيره.

