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السبت 27 ماي - 02:07
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ولد عبد العزيز: موريتانيا تنعم بالأمن والاستقرار


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 27 ماي 2017 - 11:22



ولد عبد العزيز: موريتانيا تنعم بالأمن والاستقرار
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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الجمعة إن الجهود التي بذلتها بلاده خلال السنوات الأخيرة، مكنت من رفع التحديات الأمنية التي واجهت البلاد.
 
وأضاف ولد عبد العزيز أن موريتانيا أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار، "في عالم يشهد أزمات حادة عصفت بالعديد من الدول، خاصة في عالمنا الإسلامي".
 
وأكد ولد عبد العزيز في خطابه بمناسبة شهر رمضان أن شهر الصيام مناسبة لتهذيب النفوس، والتحلي بالصبر وقيم التآخي، وتجسيد معاني الوحدة والتكافل، داعيا العلماء والفقهاء إلى بذل كل الجهود "لترسيخ هذه المنظومة القيمية، لدى كل فرد من أفراد شعبنا المسلم".


الكلمات المفتاحية : امن, بلاد, ولد عبد العزيز
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