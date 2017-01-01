ولد عبد العزيز: نحتاج خمس سنوات لتنقيح الدستور



قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة إنه يحتاج وقتا لتنقيح الدستور وتعديله حتى يتماشى مع قيم وتقاليد المجتمع الموريتاني.



وأضاف ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث خلال المحطة التاسعة من زيارة حملة استفتاء الخامس أغسطس أن الدستور الموريتاني يحوي عدة فقرات "ورثناها عن المستعمر" وتحتاج وقتا ليتم تغييرها في المستقبل.



وأكد الرئيس الموريتاني أنه يحتاج "عامين أو ثلاثة أو خمس سنوات، حتى ننقى دستورنا ونجعله يتماشى مع مجتمعنا" وفقا لتعبيره.



وتنتهي المأمورية الثانية والأخيرة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نهاية 2019، ويمنع الدستور الموريتاني بمواد محصنة أي محاولة لبقاء ولد عبد العزيز في الحكم لمأمورية ثالثة.



و رغم ظهور عدة دعوات لوزراء وسياسيين تطالب بالمأمورية الثالثة، نفى ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة رغبته فيها، إلا أنه في المقابل ظل يدافع عن المطالبين بها.

