ولد عبد العزيز: نعمل على تنمية العلاقات الموريتانية-الفرنسة



أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس عزمه العمل من أجل تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا.



وقال الرئيس الموريتاني خلال برقية تهنئة بعثها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد بلاده الوطني إنه حريص على تأكيد عزمه القوي على العمل من أجل "أن تنمو وتتعزز باطراد"، علاقات التعاون التي تجمع بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية.



وأضاف ولد عبد العزيز خلال برقية التهنئة التي بعثها للرئيس الفرنسي "يسعدني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم، أن أعرب لكم عن أحر التهانئ وأطيب التمنيات بالتقدم للشعب الفرنسي الصديق".