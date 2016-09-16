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الجمعة 16 سبتمبر - 13:39
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ولد عبد العزيز وأبو مازن يعقدان مؤتمراً صحفياً


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 سبتمبر 2016 - 10:46



ولد عبد العزيز وأبو مازن يعقدان مؤتمراً صحفياً
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يعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، صباح اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً بقاعة الشرف في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).
 
ويأتي هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين الرجلين قبيل إنهاء أبو مازن لزيارة استمرت ثلاثة أيام لموريتانيا، تباحث خلالها مع نظيره الموريتاني.
 
كما ينتظر أن يركز المؤتمر الصحفي على مركزية القضية الفلسطينية في أجندة جامعة الدول العربية التي تتولى موريتانيا رئاسة دورتها الحالية.
 
وكان أبو مازن قد بدأ الأربعاء زيارة لموريتانيا وضع خلالها حجر أساس مقر جديد للسفارة الفلسطينية بموريتانيا، وأشرف على توقيع اتفاقيات تعاون بين حكومتي البلدين.
 


الكلمات المفتاحية : أبو مازن, عزيز, فلسطين


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