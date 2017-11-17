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ولد عبد العزيز يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع المغرب


صحراء ميديا + وكالات
السبت 18 نونبر 2017 - 18:15



ولد عبد العزيز يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع المغرب

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، عن حرصه على تعزيز وتطوير علاقات "الأخوة والتعاون" مع المغرب.
 
جاء ذلك خلال برقية بعث بها ولد عبد العزيز إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يهنئه فيها بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني المغربي.
 
وبعث ولد عبد العزيز بأصدق التهانئ "مقرونة بأطيب التمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي الشقيق"، وفق نص البرقية.
 
وأكد ولد عبد العزيز في البرقية حرصه على "مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط موريتانيا والمغرب بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين".
 


الكلمات المفتاحية : المغرب, عزيز, محمد السادس
 
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