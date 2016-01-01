ولد عبد العزيز يتفقد طائرة جديدة للموريتانية للطيران

تفقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الإثنين طائرة جديدة من نوع بوينغ 737- 800 تابعة لشركة الموريتانية للطيران.



وأكد ولد عبد العزيز خلال تفقده للطائرة أن الشركة ستقتني طائرة أخرى خلال الأشهر المقبلة دون تحديد نوعيتها، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أسطولا جويا يضم أحسن الطائرات الموجودة في المنطقة.



وتربط طائرات الموريتانية للطيران بين العاصمة نواكشوط وبعض العواصم العربية، والأفريقية، والأوربية، إضافة إلى رحلاتها الداخلية.



وتتسع الطائرة وهي من الجيل الجديد ل 189 راكبا، مجهزة بمحركين من نوع "بي 7ـ 56 سي أف أم"، وهو محرك يتطلب صيانة أقل بكثير من تلك التي تحتاجها محركات الطيران الاخرى، وفقا لبرقية للوكالة الموريتانية للأنباء.



وتملك موريتانيا للطيران إضافة إلى الطائرة الجديدة، ثلاث طائرات إحداها بوينغ 737 من نوع الجيل الجديد ( Boeing 737 Next Generation )؛ وطائرتي بوينغ 737 تقليدية؛ هذا بالإضافة إلى طائرة (آمبراير -145).

