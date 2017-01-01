ولد عبد العزيز يتهم المعارضة بمحاولة تفكيك موريتانيا





اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء المعارضة بمحاولة تفكيك موريتانيا وإيصالها إلى ما وصلت إليه دول "الربيع العربي".





وقال ولد عبد العزيز خلال مهرجان جماهيري بمدينة سيلبابي جنوبي موريتانيا "إن المعارضة تحاول تفكيك البلد، وتفكيك الأسر"، وإيصال موريتانيا إلى المرحلة التي وصلتها الدول الأخرى، "التي أفسدتها الثورات العربية".





وخير ولد عبد العزيز المواطنين الموريتانيين بين التصويت خلال استفتاء الخامس من أغسطس المقبل بنعم "التي تعني الأمن والاستقرار" أو التصويت برفض التعديلات "والذي يعني التصويت للمجهول الذي عاشته بعض الدول بعد الثورات العربية" بحسب تعبير ولد عبد العزيز.

