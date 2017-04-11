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ولد عبد العزيز يتوجه إلى باريس


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أبريل 2017 - 09:23



ولد عبد العزيز يتوجه إلى باريس
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توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المنتظر أن يجري يوم غد مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن ولد عبد العزيز سيشارك خلال زيارته لفرنسا في تدشين معرض مخزون الإسلام في أفريقيا من "تمبكتو" إلى "زنجبار"، المنظم من طرف معهد العالم العربي.
 
وكان ولد عبد العزيز قد تلقى دعوة من هولاند لزيارة فرنسا، خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى نواكشوط الأسبوع الماضي.
 
ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد أزيد بيه، ووزير الصحة كان ببكر، ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه و عدد من المستشارين برئاسة الجمهورية .
 


الكلمات المفتاحية : باريس, عزيز, فرنسا
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