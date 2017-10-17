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ولد عبد العزيز يزور مؤسسات حكومية فى توجنين


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 11:32



ولد عبد العزيز يزور مؤسسات حكومية فى توجنين
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ولد عبد العزيز يزور مؤسسات حكومية في توجنين


زار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، بعض المؤسسات الحكومية في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية.

وشملت الزيارة المركز الصحي بالمقاطعة حيث استمع ولد عبد العزيز إلى شروح حول المشاكل المطروحة وسبل التغلب عليها والجهود المبذولة لتحسين الاداء.

ويضم مركز توجنين أقساما للحالات المستعجلة و التغذية والأسنان والاستشارات والحجز والمختبر والولادة والتغذية والتطعيم وصيدلية، ويعمل به طبيبان عامان وطبيب اسنان و15 ممرضا، وست قابلات وتسع مولدات، ويجري المركز معدل 900 استشارة شهريا.


ولد عبد العزيز زار كذلك مركز تسجيل السكان، التابع للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في المقاطعة، حيث تجول في قاعات التقييد والأرشيف بهذا المركز، كما تعرف على مراحل تسجيل المواطنين والخدمات المقدمة لهم والوثائق المطلوبة لضمان تزويدهم بأوراقهم الثبوتية.

جولة الرئيس في مقاطعة توجنين شملت بعض المدارس في المقاطعة حيث زار مدرسة حرمة ولد عبد الجليل بحي بوحديدة، وقد أنشئت هذه المدرسة عام 1994 من طرف النائب السابق محمد يحظيه ولد المختار الحسن وبها 15 فصلا دراسيا ويعمل بها 26 معلما كما يدرس بها 774 تلميذا 55 بالمائة منهم من البنات.

كما زار  لثانوية توجنين رقم 2 في المقاطعة، ودخل وتجول داخل الفصول وتعرف على الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة والخدمات التي تقدمها للتلاميذ .
وكان ولد عبد العزيز قد قام أمس الاثنين بجولة مماثلة في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، شملت مدرسة الامام الحضرمي ومركز الوثائق المؤمنة والمركز الصحي في المقاطعة.


الكلمات المفتاحية : زيارات, عزيز, موريتانيا
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