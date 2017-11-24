ولد عبد العزيز يطلع على سير العمل في قصر المؤتمرات



اطلع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة على مدى تقدم الأشغال في بناء المركز الدولي للمؤتمرات الجديد في نواكشوط.



ويضم قصر المؤتمرات الجديد قاعة اجتماعات تتسع لستين وفدا يضم كل وفد 6 أشخاص، إضافة إلى استراحات رئاسية، كما يضم القصر قاعة مؤتمرات كبيرة تتسع لـ4500 شخص بالإضافة لـ300 مكتب.



وتفقد ولد عبد العزيز رفقة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود أجنحة المركز، ومراحل الانجاز والخطوات المتبعة لضمان احترام المعايير الدولية للجودة والآجال المحددة في دفتر الالتزامات.



وتجري الأشغال في قصر المؤتمرات الجديد بإشراف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في موريتانيا.

