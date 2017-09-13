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ولد عبد العزيز يطلق معرضا حول تاريخ وسائل الدفع في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 13 سبتمبر 2017 - 17:37



ولد عبد العزيز يطلق معرضا حول تاريخ وسائل الدفع في موريتانيا
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أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء من المتحف الوطني بالعاصمة انواكشوط عن عن انطلاق المعرض الوطني  لتأريخ وتطوير وسائل الدفع في موريتانيا المنظم من طرف البنك المركزي الموريتاني.


ويتكون المعرض من ندوة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، ومعرض يحتضنه المتحف الوطني لمدة أسبوعين.


ووقف ولد عبد العزيز لدى دخوله المتحف على أول مكتب للرئيس المؤسس المرحوم المختار ولد داداه، قبل أن يتجول في معرض العملات الوطنية منذ نشأة الاوقية عام 1973 وأول مرسوم يقضي بإنشائها ومعروضات أخرى عن تاريخ الدفع منذ نشأة البنك المركزي الموريتاني، وأخرى لمختلف مراحل تطور المجتمع الموريتاني.


كما زار رئيس الجمهورية معرضا للآثار الموريتانية وآخر للصور المخلدة لنشأة تاريخ الدولة الموريتانية منذ استقلالها في الـ 28 نوفمبر 1960.



الكلمات المفتاحية : معرض, وسائل الدفع, ولد عبد العزيز
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