ولد عبد العزيز يطمئن الجالية الموريتانية في الغابون



قال المتحدث باسم الجالية الموريتانية في الغابون لمرابط ولد محمد، في تصريح لـ"صحراء ميديا" إنه أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حول أوضاع الجالية في ظل تدهور الوضع الأمني في الغابون.



وقال ولد محمد، وهو رجل أعمال مقيم في الغابون، إن الرئيس أكد له أن السفير الموريتاني سيكون في ليبريفيل "في غضون ساعات" من أجل الوقوف على أوضاع الجالية.



وأكد ولد عبد العزيز أنه أعطى تعليماته من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أفراد الجالية وجمعهم في مكان واحد.



وأوضح ولد عبد العزيز أن السلطات الموريتانية تتابع عن كثب أوضاع الجالية في الغابون، وتعمل على ضمان سلامتهم وأمن ممتلكاتهم.



وكانت الجالية قد أطلقت نداء استغاثة يوم أمس الخميس طالبت فيه السلطات بالتدخل من أجل تأمينهم بعد نهب عدد من المحلات الموريتانية في كبريات المدن بالغابون.

