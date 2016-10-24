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ولد عبد العزيز يعزي أمير دولة قطر


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 24 أكتوبر 2016 - 13:03



ولد عبد العزيز يعزي أمير دولة قطر
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وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بعدة وفاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني عن عمر يناهز 84 عاما.
 
وعبر ولد عبد العزيز في البرقية التي أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) عن أسفه وحزنه لوفاة الأمير الأسبق لدولة قطر، معربا عن تعازيه للشعب والحكومة القطريين.
 
وأعلن أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد الحداد ثلاثة أيام على عموم التراب القطري.
 
وتولى الشيخ خليفة الحكم في دولة قطر الخليجية في عام 1972، وذلك بعد عام من الاستقلال عن بريطانيا، ودام حكمه حتى عام 1995، حين عزله ابنه، الشيخ حمد، من منصبه فيما كان يقضي عطلة في سويسرا.
 
وفي عام 2013، سلّم الشيخ حمد السلطة إلى ابنه تميم، ولي العهد آنذاك.
 


الكلمات المفتاحية : عزيز, قطر


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