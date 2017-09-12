ولد عبد العزيز يعود لنواكشوط بعد زيارة خارجية دامت أسبوعا





عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز زوال اليوم الثلاثاء إلى العاصمة انواكشوط بعد زيارة شملت عدة عواصم خارجية.





وشارك ولد عبد العزيز خلال زيارته التي استغرقت أسبوعا في عدة اجتماعات وقمم دولية منها "الطاولة المستديرة الدولية المنظمة من طرف جمهورية تشاد بفرنسا"، والقمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في العاصمة الكازاخستانية "أستانا"، بالإضافة إلى إجراء مشاورات سياسية مع الرئيس المالي الحاج ببكر كيتا.





واستقبل ولد عبد العزيز بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" من طرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وعدد من أعضاء الحكومة، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ووالي نواكشوط الغربية، ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.

