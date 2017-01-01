ولد عبد العزيز يغادر إلى كوناكري

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء العاصمة انواكشوط متجها إلى كوناكري عاصمة غينيا كوناكري للمشاركة في القمة 17 لرؤساء دول منظمة استثمار نهر السنغال.



ورافق ولد عبد العزيز في هذا السفر وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، و وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونا، وعدد من المستشارين والمكلفين بمهام برئاسة الجمهورية.

وودع ولد عبد العزيز لدى مغادرته بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول يحيى ولد حدمين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية.