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ولد عبد العزيز يلتقي الرئيس المالي في باماكو


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 11 سبتمبر 2017 - 20:27



ولد عبد العزيز يلتقي الرئيس المالي في باماكو
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من المتوقع أن يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  في وقت لاحق للعاصمة المالية باماكو قادما من النيجر، حيث سيلتقي الريس المالى إبراهيم بوبكر كيتا.
 

وكان الرئيس الموريتاني قد وصل اليوم الاثنين إلى نيامي قادما من العاصمة الكازاخية استانا، بعد مشاركته في القمة الإسلامية حول العلوم والتكنلوجيا.
 

 واجري ولد عبد العزيز مباحثات مع نظيره النيجري ايسوفو محمدو تناولت التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين و القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون على مستوى مجموعة الخمس في الساحل التي ينتمي البلدان لها، بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية



الكلمات المفتاحية : الرئيس, مالي, ولد عبد العزيز
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